۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

تبعات تجاوز به ایران؛ هزینه ۵۹ میلیارد دلاری سوخت برای آمریکایی‌ها

ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به تبعات تجاوزت غیرقانونی واشنگتن به ایران نوشت: آمریکایی‌ها از زمان آغاز جنگ ایران توسط ترامپ، ۵۹ میلیارد دلار بابت افزایش قیمت سوخت پرداخت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی در گزارشی نوشت: آمریکایی‌ها از زمان آغاز جنگ ایران توسط ترامپ، ۵۹ میلیارد دلار دیگر بابت افزایش قیمت سوخت پرداخت کرده‌اند.

این رسانه در گزارش خود افزود: آمریکایی‌ها از زمان آغاز جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، ۵۹ میلیارد دلار بیشتر برای سوخت هزینه کرده‌اند. مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز، در برنامه اسکواک باکس سی‌ان‌بی‌سی، تخمین زد که این افزایش هزینه‌ها حدود ۴۵۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی بوده است که عمدتاً شامل بنزین، سپس هزینه گازوئیل و هزینه های سوخت جت و قیمت‌ های بالاتر بلیط هواپیما می شود.

ایندیپندنت افزود: اقتصاددان ارشد مودیز همچنین پیش‌ بینی کرد که اگر جنگ به زودی پایان نیابد، مصرف‌ کنندگان تحت فشار مالی چاره‌ ای جز محتاط‌تر شدن در هزینه‌ های خود نخواهند داشت و این امر اقتصاد از قبل ضعیف شده را تهدید می‌کند.

