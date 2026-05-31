سناتور آمریکایی: جنگ با ایران فاجعه مطلق برای آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات در سخنانی پیرامون تجاوز دولت کشورش به ایران در تضاد آشکار با تمامی معیارهای بین المللی اعلام کرد: جنگ با ایران یک فاجعه مطلق برای آمریکا بوده است. تأثیر مستقیم آن در کشور ما بر خانواده ها و کسب و کار بوده است. قیمت بنزین در هر گالن تا ۶ دلار بالا رفته است.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا سپس ادامه داد: این جنگ برای آمریکا تحقیرآمیز بوده و ایران را قدرتمندتر کرده است.



وی سپس افزود: در پی این جنگ، آمریکا ناچار به تعلیق تحریم نفت روسیه شده و در نتیجه، روسیه نیز قدرتمندتر شده است.