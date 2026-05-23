سونامی تورم و بحران معیشتی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالمیادین، سلسله اقدامات نسنجیده و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت ترامپ علیه ایران، اکنون دامن اقتصاد داخلی آمریکا را گرفته است.

داده‌های تازه منتشر شده از سوی دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد که شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه مه با ریزشی بی‌سابقه به عدد ۴۴.۸ رسیده که در تاریخ این نظرسنجی‌ها بی‌سابقه بوده است.

بر اساس گزارش «انجمن اتومبیل آمریکا»، قیمت بنزین از زمان آغاز تحرکات خصمانه علیه ایران در ۲۸ فوریه، رشدی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده و به مرز ۴.۵۵ دلار در هر گالن رسیده است.

کارشناسان معتقدند اختلال در ترددهای دریایی به‌ویژه در تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های انرژی، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و موجی از گرانی کالاهای اساسی را در داخل خاک آمریکا به راه انداخته است.

افزایش انتظارات تورمی به ۴.۸ درصد و بیم از تداوم نرخ‌های بهره بالا توسط فدرال رزرو، چشم‌انداز اقتصادی آمریکا را برای مردم این کشور تیره و تار کرده است.

تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که پافشاری دولت ترامپ بر سیاست‌های تعرفه‌ای و ماجراجویی نظامی، در نهایت به ضرر طبقه متوسط و کارگر آمریکا تمام شده و نارضایتی گسترده‌ای را علیه مدیریت اقتصادی کاخ سفید ایجاد کرده است.

