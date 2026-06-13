دریافت 135 MB کد مطلب 6858692 https://mehrnews.com/x3cjCk ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶ کد مطلب 6858692 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶ رونمایی از دیوان اشعار هادی چوپان رونمایی از دیوان اشعار هادی چوپان در برنامه کاپیتان را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط نامگذاری بخشی از بلوار طلاییه شیراز به نام «هادی چوپان» داور «کاپیتان» از بازخوردها گفت؛ ایجاد انگیزه در علاقهمندان به ورزش پخش «کاپیتان» ادامه دارد؛ مسابقه به مرحله یک چهارم نهایی رسید برچسبها هادی چوپان برنامه کاپیتان شبکه سه سیما
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