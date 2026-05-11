۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۴

پخش «کاپیتان» ادامه دارد؛ مسابقه به مرحله یک چهارم نهایی رسید

پخش برنامه «کاپیتان» این روزها از ۳۰ قسمت رد شده و حدود ۱۰ قسمت دیگر تا پایان آن مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تلویزیونی «کاپیتان» با اجرای سینا مهراد از ابتدای ماه مبارک رمضان از شبکه سه و شبکه ورزش روی آنتن رفت.

این برنامه توانست اجراهای متعدد ورزشی را در رشته های مختلف و با حضور افراد و گروه هایی از سراسر ایران به نمایش بگذارد. تاکنون حدود ۳۰ قسمت از برنامه پخش شده و ۱۰ قسمت دیگر باقی مانده است. این برنامه ۵ میلیون بازدید در تلوبیون نیز داشته است.

«کاپیتان» با مدل مسابقات استعدادیابی به آنتن رسید که اجراها را در ۲ بخش داوران و مردمی امتیازبندی کرد.

زهرا کیانی تنها مدال‌آور طلای بانوان ایران در بازی‌های آسیایی، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران و هادی چوپان تنها ایرانی دارنده مدال طلای مسترالمپیا در این مدت داوری اجراهای برنامه را به عهده داشتند.

این مسابقه اکنون در مرحله یک چهارم نهایی است و رقابت ها تا پایان برنامه ادامه دارد.

کد مطلب 6825346
عطیه موذن

