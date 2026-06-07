زهرا کیانی داور برنامه «کاپیتان» درباره این برنامه استعدادیابی به خبرنگار مهر بیان کرد: «کاپیتان» به شناسایی و دیده شدن استعدادهای ورزشی بسیار زیادی در سطح کشور کمک کرد. به نظر من، این برنامه برای سایر کودکان و نوجوانانی که قصد ورود به عرصه ورزش را دارند، انگیزه ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: برنامه این اطمینان را می‌دهد که ورزش در کشور به‌تدریج در حال دیده شدن، پیشرفت و باز کردن جای خود در رسانه‌ها است. من معتقد هستم اگر این برنامه تداوم یابد و از آن حمایت شود، شاهد اتفاقات بسیار بهتری در آینده خواهیم بود.

این این قهرمان ووشو با اشاره به بازخوردهای برنامه اظهار کرد: در حال حاضر نیز پیام‌های فراوانی از نقاط مختلف کشور از سوی افرادی دریافت می‌کنم که مشتاق هستند استعدادیابی شده و در این برنامه دیده شوند. هر یک از این استعدادها هم به شکلی منحصربه‌فرد و بی‌نظیر هستند. به باور من، کشور ایران از پتانسیل انسانی بسیار بالایی در حوزه ورزش برخوردار است و اگر سرمایه‌گذاری مناسب روی این ظرفیت صورت گیرد و روندی که «کاپیتان» در پیش گرفته ادامه پیدا کند، رویدادهای بسیار ارزشمندی رقم خواهد خورد.

داور «کاپیتان» درباره تجربه همکاری با هادی چوپان و پژمان درستکار عنوان کرد: این همکاری تجربه‌ بسیار خوبی بود. نکات بسیاری یاد گرفتم. تجربه ورزشی آنها بسیار فراتر از من بود و از نظر سنی نیز از من بزرگ‌تر هستند.

کیانی در پایان درباره نحوه داوری نسبت به رشته های مختلف توضیح داد: در بحث داوری همواره سعی می‌کردیم خود را به‌روز نگه داریم و پیش از اجرای هر رشته‌ای روی صحنه، اطلاعات لازم را کسب کنیم. هدفمان این بود که داوری را در بهترین حالت انجام دهیم تا حقی از کسی ضایع نشود.