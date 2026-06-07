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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

داور «کاپیتان» از بازخوردها گفت؛ ایجاد انگیزه در علاقه‌مندان به ورزش

داور «کاپیتان» از بازخوردها گفت؛ ایجاد انگیزه در علاقه‌مندان به ورزش

زهرا کیانی داور «کاپیتان» بیان کرد که پیام‌های فراوانی از نقاط مختلف کشور دریافت می‌کند که افراد مختلف مشتاق هستند استعدادیابی شده و در این برنامه دیده شوند.

زهرا کیانی داور برنامه «کاپیتان» درباره این برنامه استعدادیابی به خبرنگار مهر بیان کرد: «کاپیتان» به شناسایی و دیده شدن استعدادهای ورزشی بسیار زیادی در سطح کشور کمک کرد. به نظر من، این برنامه برای سایر کودکان و نوجوانانی که قصد ورود به عرصه ورزش را دارند، انگیزه ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: برنامه این اطمینان را می‌دهد که ورزش در کشور به‌تدریج در حال دیده شدن، پیشرفت و باز کردن جای خود در رسانه‌ها است. من معتقد هستم اگر این برنامه تداوم یابد و از آن حمایت شود، شاهد اتفاقات بسیار بهتری در آینده خواهیم بود.

این این قهرمان ووشو با اشاره به بازخوردهای برنامه اظهار کرد: در حال حاضر نیز پیام‌های فراوانی از نقاط مختلف کشور از سوی افرادی دریافت می‌کنم که مشتاق هستند استعدادیابی شده و در این برنامه دیده شوند. هر یک از این استعدادها هم به شکلی منحصربه‌فرد و بی‌نظیر هستند. به باور من، کشور ایران از پتانسیل انسانی بسیار بالایی در حوزه ورزش برخوردار است و اگر سرمایه‌گذاری مناسب روی این ظرفیت صورت گیرد و روندی که «کاپیتان» در پیش گرفته ادامه پیدا کند، رویدادهای بسیار ارزشمندی رقم خواهد خورد.

داور «کاپیتان» درباره تجربه همکاری با هادی چوپان و پژمان درستکار عنوان کرد: این همکاری تجربه‌ بسیار خوبی بود. نکات بسیاری یاد گرفتم. تجربه ورزشی آنها بسیار فراتر از من بود و از نظر سنی نیز از من بزرگ‌تر هستند.

کیانی در پایان درباره نحوه داوری نسبت به رشته های مختلف توضیح داد: در بحث داوری همواره سعی می‌کردیم خود را به‌روز نگه داریم و پیش از اجرای هر رشته‌ای روی صحنه، اطلاعات لازم را کسب کنیم. هدفمان این بود که داوری را در بهترین حالت انجام دهیم تا حقی از کسی ضایع نشود.

کد مطلب 6852097
عطیه موذن

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