صالحی امیری: اصفهان باید به ظرفیت پذیرش چند میلیون گردشگر برسد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح دوشنبه در آیین افتتاح یک مجموعه اقامتی و گردشگری در اصفهان با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی این شهر اظهار کرد: مردم اصفهان همواره قدرشناس بوده و از سرمایه اجتماعی ارزشمندی برخوردارند و این محبت مردمی پشتوانه مهمی برای مسیر توسعه استان است.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای گردشگری استان اصفهان افزود: این استان با وجود ظرفیتهای گسترده تاریخی و فرهنگی، همچنان در حوزه اقامت گردشگری با کمبودهای جدی مواجه است و در مقایسه با شهرهای بزرگ منطقه، سهم هتلهای پنج ستاره در آن بسیار محدود است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در حال حاضر ۹۹ هتل در استان اصفهان فعال است که تنها پنج هتل پنج ستاره در میان آنها قرار دارد و این موضوع نشاندهنده ضرورت برنامهریزی فوری برای توسعه زیرساختهای گردشگری است.
صالحی امیری با اشاره به ظرفیت اقامتی استان تصریح کرد: مجموع تختهای هتلهای اصفهان حدود ۷۸۰۰ تخت و در سطح استان حدود ۲۸ هزار تخت است که این میزان پاسخگوی حجم بالقوه گردشگران داخلی و خارجی نیست.
وی افزود: امروز یک ظرفیت جدید در اصفهان شکل گرفته و اینگونه پروژهها صرفاً یک بنا نیستند بلکه بخشی از هویت گردشگری و شخصیت فرهنگی شهر محسوب میشوند و باید روند توسعه هتلهای استاندارد در استان با شتاب بیشتری دنبال شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اظهار کرد: اصفهان باید به سطحی برسد که توانایی پذیرش چند میلیون گردشگر را در طول سال داشته باشد و تحقق این هدف بدون توسعه زیرساختهای اقامتی امکانپذیر نیست.
وی با قدردانی از همراهی مدیریت استان و دستگاههای اجرایی افزود: استاندار اصفهان مدیری دلسوز، فرهیخته و سختکوش است و همراهی شهرداری و شورای شهر نقش مهمی در پیشبرد طرحهای توسعهای دارد.
صالحی امیری همچنین با اشاره به ضرورت همافزایی ملی برای توسعه گردشگری تصریح کرد: همراهی دولت، نظام بانکی و وزارت اقتصاد در اجرای پروژههای گردشگری ضروری است و این همگرایی میتواند مسیر توسعه پایدار را در اصفهان هموار کند.
وی با تبریک به مردم اصفهان و نسل جوان این استان گفت: زندگی در سرزمینی با پیشینه تمدنی غنی یک افتخار بزرگ است و باید با برنامهریزی دقیق، این میراث ارزشمند به ظرفیت اقتصادی پایدار برای کشور تبدیل شود.
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