۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

تخصیص ۲۸ همت تسهیلات بانکی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور

قم- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اختصاص ۲۸ همت تسهیلات بانکی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور به خصوص در ساخت هتل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های گردشگری و اقامتی قم اظهار کرد: مجموعه نمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و گردشگری استان نشان‌دهنده توسعه چشمگیر و آینده‌ای روشن برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی قم است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه «شهر شادی» افزود: این مجموعه با مساحت ۱۱ هزار مترمربع و سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، فضایی نشاط‌آور برای جوانان ایجاد کرده و بخشی از نیازهای نسل جوان را در حوزه تفریح و سرگرمی پاسخ می‌دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از یک هتل گفت: این هتل با ظرفیت ۱۰۰ تخت، طراحی مدرن و معماری منظم، تجربه‌ای مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده و بیانگر ارتقای زیرساخت‌های اقامتی استان است.

صالحی‌امیری با قدردانی از تلاش‌های استاندار قم خاطرنشان کرد: استاندار با شناخت دقیق حوزه گردشگری و تجربه موفق، نقش کلیدی در فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های استان ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه قم از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برخوردار است، افزود: این استان به دلیل جایگاه ممتاز زیارتی و وجود اماکن شاخصی همچون حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، قابلیت تبدیل شدن به مقصدی معتبر و پرمخاطب در سطح ملی و بین‌المللی دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی درباره برنامه‌های دولت برای توسعه گردشگری قم گفت: براساس سند برنامه هفتم توسعه، رشد سالیانه ۲۵ تا ۳۰ درصدی گردشگری برای این استان هدف‌گذاری شده که با همراهی مدیریت استانی و مشارکت سرمایه‌گذاران، تحقق این هدف کاملاً امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی در حوزه گردشگری زیارتی تصریح کرد: طرح‌های عمرانی مرتبط با جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه (س) با همکاری بخش خصوصی در حال اجراست و با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت جذب میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.

صالحی‌امیری فعال شدن فرودگاه قم را یکی از مهم‌ترین تحولات آینده استان دانست و گفت: با تکمیل این پروژه، امکان ورود مستقیم گردشگران از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر نقاط جهان فراهم شده و قم می‌تواند به مقصد دوم گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود.

وی درباره حمایت‌های مالی دولت نیز اظهار کرد: تاکنون ۲۸ همت تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه برای احداث و تکمیل هتل‌ها و همچنین ۶ همت برای مشاغل روستایی، صنایع‌دستی و بوم‌گردی اختصاص یافته است و این حمایت‌ها، فرصت‌های جدیدی برای حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان فراهم می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: بازدید امروز از پروژه‌های صنعتی و گردشگری قم نشان‌دهنده تغییرات محسوس در سبک زندگی، معماری و روند توسعه شهری این استان است که با استمرار ثبات، امنیت و حمایت مدیریت استان، قم طی پنج سال آینده به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

