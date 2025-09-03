به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژههای گردشگری و اقامتی قم اظهار کرد: مجموعه نمایشگاهها و زیرساختهای صنعتی، تجاری و گردشگری استان نشاندهنده توسعه چشمگیر و آیندهای روشن برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی قم است.
وی با اشاره به افتتاح پروژه «شهر شادی» افزود: این مجموعه با مساحت ۱۱ هزار مترمربع و سرمایهگذاری ۴۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، فضایی نشاطآور برای جوانان ایجاد کرده و بخشی از نیازهای نسل جوان را در حوزه تفریح و سرگرمی پاسخ میدهد.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به بهرهبرداری از یک هتل گفت: این هتل با ظرفیت ۱۰۰ تخت، طراحی مدرن و معماری منظم، تجربهای مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده و بیانگر ارتقای زیرساختهای اقامتی استان است.
صالحیامیری با قدردانی از تلاشهای استاندار قم خاطرنشان کرد: استاندار با شناخت دقیق حوزه گردشگری و تجربه موفق، نقش کلیدی در فعالسازی پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای استان ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه قم از ظرفیتهای کمنظیر در حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برخوردار است، افزود: این استان به دلیل جایگاه ممتاز زیارتی و وجود اماکن شاخصی همچون حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، قابلیت تبدیل شدن به مقصدی معتبر و پرمخاطب در سطح ملی و بینالمللی دارد.
وزیر میراثفرهنگی درباره برنامههای دولت برای توسعه گردشگری قم گفت: براساس سند برنامه هفتم توسعه، رشد سالیانه ۲۵ تا ۳۰ درصدی گردشگری برای این استان هدفگذاری شده که با همراهی مدیریت استانی و مشارکت سرمایهگذاران، تحقق این هدف کاملاً امکانپذیر است.
وی با اشاره به پروژههای زیرساختی در حوزه گردشگری زیارتی تصریح کرد: طرحهای عمرانی مرتبط با جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه (س) با همکاری بخش خصوصی در حال اجراست و با بهرهبرداری از آنها، ظرفیت جذب میلیونها گردشگر داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.
صالحیامیری فعال شدن فرودگاه قم را یکی از مهمترین تحولات آینده استان دانست و گفت: با تکمیل این پروژه، امکان ورود مستقیم گردشگران از کشورهای حاشیه خلیجفارس و سایر نقاط جهان فراهم شده و قم میتواند به مقصد دوم گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود.
وی درباره حمایتهای مالی دولت نیز اظهار کرد: تاکنون ۲۸ همت تسهیلات از بانکها و صندوق توسعه برای احداث و تکمیل هتلها و همچنین ۶ همت برای مشاغل روستایی، صنایعدستی و بومگردی اختصاص یافته است و این حمایتها، فرصتهای جدیدی برای حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای گردشگری استان فراهم میکند.
وزیر میراثفرهنگی تأکید کرد: بازدید امروز از پروژههای صنعتی و گردشگری قم نشاندهنده تغییرات محسوس در سبک زندگی، معماری و روند توسعه شهری این استان است که با استمرار ثبات، امنیت و حمایت مدیریت استان، قم طی پنج سال آینده به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد و سرمایهگذاریهای انجامشده، زمینهساز رشد پایدار اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.
