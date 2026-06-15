به گزارش خبرنگار مهر، محسن حقنیا پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری ۹ دستگاه دوربین نظارتی جدید با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال به شبکه نظارت جادهای استان افزوده میشود که با نصب آنها، تعداد دوربینهای نظارتی فعال در محورهای خوزستان به ۶۶ دستگاه خواهد رسید.
وی افزود: همچنین ۴۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال به سامانههای موجود اضافه خواهد شد که با بهرهبرداری از آنها، مجموع دوربینهای ثبت تخلف در سطح راههای استان به ۲۰۳ دستگاه میرسد.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به جایگاه استان در حوزه هوشمندسازی جادهها تصریح کرد: با اجرای این طرحها، خوزستان همچنان در میان سه استان برتر کشور از نظر توسعه و استقرار سامانههای هوشمند نظارت جادهای قرار دارد.
حقنیا در خصوص استاندارد نصب دوربینها گفت: براساس استانداردهای کشوری باید به ازای هر ۱۲ کیلومتر از راههای اصلی و شریانی یک سامانه نصب شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خوزستان دارای یک هزار و ۶۶۸ کیلومتر راه شریانی است، تعداد و پراکندگی سامانههای نصب شده در محورهای استان کاملاً مطابق با استانداردهای ملی است.
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