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کد مطلب 6861182
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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

چرا تفاهم نامه ایران و آمریکا در سوییس به امضا خواهد رسید؟

چرا تفاهم نامه ایران و آمریکا در سوییس به امضا خواهد رسید؟

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نظر جمعی همه طرفها این بود امضای تفاهم در روز جمعه در سوییس انجام شود.

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