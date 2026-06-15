دریافت 3 MB کد مطلب 6861182 https://mehrnews.com/x3ckF8 ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲ کد مطلب 6861182 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲ چرا تفاهم نامه ایران و آمریکا در سوییس به امضا خواهد رسید؟ سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نظر جمعی همه طرفها این بود امضای تفاهم در روز جمعه در سوییس انجام شود. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: به رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ اعتمادی نداریم درخواست عراق از ترکیه برای تمدید قرارداد خط لوله نفت کرکوک-جیهان متن کامل تفاهم ایران و آمریکا در روز امضاء منتشر خواهد شد لاوروف: امیدواریم تفاهمهای واشنگتن-تهران سریعتر به توافق تبدیل شود برچسبها سوئیس ژنو مذاکره مذاکره با آمریکا
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