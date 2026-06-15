به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که توافق (ادعایی) بین آمریکا و ایران در روزهای آینده رسمی شود؛ وی و در عین حال در مورد چشم‌ انداز پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین و غرب آسیا نیز اظهار نظر کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری در مینسک پایتخت کشور بلاروس، گفت که مسکو امیدوار است تفاهم های اعلام شده توسط واشنگتن، تهران و اسلام آباد در مورد ایران به زودی به یک توافق امضا شده تبدیل شود.

سرگئی لاوروف گفت: امیدواریم هر آنچه امروز اعلام و یک ساعت پیش تأیید شد، محقق شود. امیدواریم که این توافق، همانطور که در واشنگتن، تهران و اسلام آباد اعلام شد، این هفته امضا شود.

وی همچنین از شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان که به عنوان میانجی در مذاکرات حضور داشت، قدردانی کرد.

لاوروف در پاسخ به این سوال که آیا با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مبنی بر اینکه درگیری‌ها در غرب آسیا و اوکراین می‌تواند امسال حل شود، موافق است، گفت که در صورت وجود اراده سیاسی کافی، هرگونه درگیری می‌تواند به سرعت پایان یابد.