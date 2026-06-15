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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

درخواست عراق از ترکیه برای تمدید قرارداد خط لوله نفت کرکوک-جیهان

درخواست عراق از ترکیه برای تمدید قرارداد خط لوله نفت کرکوک-جیهان

مدیرعامل شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق از درخواست کشورش برای تمدید قرارداد خط لوله انتقال نفت کرکوک-جیهان به‌مدت یک سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، علی نزار اعلام کرد: عراق از ترکیه خواسته است قرارداد خط لوله انتقال نفت کرکوک-جیهان را یک سال تمدید کند تا زمان بیشتری برای مذاکره درباره قرارداد جدید فراهم شود.

مدیرعامل شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق افزود: عراق از ابتدای ماه ژوئن تاکنون ۱۲ میلیون بشکه نفت خام از بندرهای جنوبی خود صادر کرده است.

وی تصریح کرد: دولت عراق این درخواست را به آنکارا ارائه کرده است تا زمان بیشتری را به مذاکره درباره قرارداد جایگزین درباره مسیر اصلی صادرات اختصاص دهد.

قرارداد انتقال نفت خام از خط لوله کرکوک-جیهان بین ترکیه و عراق که چند دهه قدمت دارد، در ۲۷ ژوئیه (پنجم مرداد) به پایان می‌رسد.

بغداد و آنکارا همچنان در حال مذاکره درباره پیش‌نویس توافق‌نامه جدید هستند.

کد مطلب 6861167
طیبه بیات

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