دریافت 55 MB
کد مطلب 6861536
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۵

فیلم پخش سرود پرافتخار کشورمان در بازی با نیوزیلند

فیلم پخش سرود پرافتخار کشورمان در بازی با نیوزیلند

پخش سرود پرافتخار کشورمان در بازی تیم ملی فوتبال ایران با نیوزیلند در جام جهانی 2026 را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید