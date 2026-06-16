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کد مطلب 6861534
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۸

یاد شهدای میناب در بازی ایران با نیوزیلند زنده شد

یاد شهدای میناب در بازی ایران با نیوزیلند زنده شد

تماشاگران ایرانی در لس آنجلس و قبل از بازی ایران با نیوزیلند، یاد شهدای میناب را زنده کردند.

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