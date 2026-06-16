دریافت 15 MB کد مطلب 6861534 https://mehrnews.com/x3ckNk ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۸ کد مطلب 6861534 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۸ یاد شهدای میناب در بازی ایران با نیوزیلند زنده شد تماشاگران ایرانی در لس آنجلس و قبل از بازی ایران با نیوزیلند، یاد شهدای میناب را زنده کردند. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از گرم کردن تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغازی بازی با نیوزیلند جام جهانی و نیمکتی که دست از سر مدافع پرسپولیس برنمیدارد فیلم پخش سرود پرافتخار کشورمان در بازی با نیوزیلند آخرین نفر قلعه نویی اولین گزینه گلزنی تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند گل اول نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با نیوزیلند اعلام شد برچسبها تیم ملی فوتبال ایران میناب.هرمزگان مدرسه شجره طیبه میناب جام جهانی 2026
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