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کد مطلب 6861538
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۱

گل اول ایران به نیوزیلند توسط رامین رضاییان

گل اول ایران به نیوزیلند توسط رامین رضاییان

رامین رضاییان در دقیقه ۳۲ بازی برای ایران مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ گلزنی کرد.

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