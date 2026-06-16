دریافت 8 MB کد مطلب 6861538 https://mehrnews.com/x3ckNq ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۱ کد مطلب 6861538 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۱ گل اول ایران به نیوزیلند توسط رامین رضاییان رامین رضاییان در دقیقه ۳۲ بازی برای ایران مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ گلزنی کرد. کپی شد مطالب مرتبط گل اول نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران گل دوم ایران به نیوزیلند توسط داور آفساید اعلام شد تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر نیوزیلند/ فرصت طلایی پرید+ فیلم و عکس گل دوم نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران گل دوم ایران به نیوزیلند توسط محبی شادی هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از گل محبی به نیوزیلند برچسبها رامین رضاییان تیم ملی فوتبال ایران نیوزیلند جام جهانی 2026
نظر شما