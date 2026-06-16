دریافت 10 MB کد مطلب 6861564 https://mehrnews.com/x3ckNW ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۲ کد مطلب 6861564 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۲ رامین رضاییان بهترین بازیکن بازی ایران و نیوزیلند شد رامین رضاییان با یک گل و یک پاس گل به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران - نیوزیلند انتخاب شد. کپی شد مطالب مرتبط قلعهنویی: بهترین بازی مرحله گروهی جام جهانی را به نمایش گذاشتیم! رامین رضاییان: حق ما پیروزی برابر نیوزیلند بود هروه رنار سرمربی تیم ملی تونس شد رامین رضائیان بهترین بازیکن دیدار ایران و نیوزیلند شد + عکس شادی هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از گل محبی به نیوزیلند برچسبها رامین رضاییان تیم ملی فوتبال ایران نیوزیلند
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