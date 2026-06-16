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کد مطلب 6861564
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۲

رامین رضاییان بهترین بازیکن بازی ایران و نیوزیلند شد

رامین رضاییان بهترین بازیکن بازی ایران و نیوزیلند شد

رامین رضاییان با یک گل و یک پاس گل به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران - نیوزیلند انتخاب شد.

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