هروه رنار سرمربی تیم ملی تونس شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی تلویزیون تونس هروه رنارد سرمربی فرانسوی پیشین عربستان جانشین صبری لموشی شد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود سرمربی فرانسوی اواخر روز سه‌شنبه وارد شهر مونتری مکزیک شود و نخستین جلسه تمرینی خود را با بازیکنان تونس برگزار کند. این تیم خود را برای دومین دیدار مرحله گروهی مقابل ژاپن در گروه ششم آماده می‌کنند.

برکناری صبری لموشی پس از شکست سنگین ۵ بر ۱ تونس مقابل سوئد در هفته نخست مرحله گروهی رقم خورد؛ دیداری که ضربه بزرگی به امیدهای این تیم در جام جهانی وارد کرد.

تونس در حال حاضر بدون امتیاز در قعر جدول گروه ششم قرار دارد. سوئد با سه امتیاز صدرنشین است و ژاپن و هلند نیز پس از تساوی ۲-۲ در هفته نخست، با یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.