دریافت 30 MB کد مطلب 6864086 https://mehrnews.com/x3cmRq ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰ کد مطلب 6864086 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰ هوش مصنوعی ایلان ماسک عامل کشتار ایرانیان اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد ارتش این کشور از هوش مصنوعی «گروک» برای حمله ایران استفاده کرده است. کپی شد مطالب مرتبط نوسانگیری در قدرت؛ ترامپ و اطرافیانش چگونه از بحرانسازی سود میبرند؟ ایلان ماسک نخستین تریلیونر دنیا میشود ردپای هوش مصنوعی گراک در حمله آمریکا به ایران برچسبها ایران وزارت دادگستری آمریکا فیلم نوشت هوش مصنوعی ايلان ماسك
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