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کد مطلب 6864086
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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

هوش مصنوعی ایلان ماسک عامل کشتار ایرانیان

هوش مصنوعی ایلان ماسک عامل کشتار ایرانیان

اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد ارتش این کشور از هوش مصنوعی «گروک» برای حمله ایران استفاده کرده است.

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