ردپای هوش مصنوعی گراک در حمله آمریکا به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، مقام ارشد هوش مصنوعی پنتاگون دراظهاریه ای رسمی نوشته عملیات های مداوم چت بات اهمیت زیادی برای امنیت ملی دارد و از آن برای شلیک بیش از دو هزار تسلیحات به دو هزار هدف دور دست و مجزا در ۹۶ ساعت استفاده شده است. وی این بیانیه را در دفاع از ایلان ماسک مالک چت بات مذکور در شکایتی مبنی بر آنکه دیتاسنترهای xAI(شرکت مادر چت بات) به طور غیرقانونی جوامع سیاه پوست را آلوده می کنند، ارائه کرده بود.

به گفته «کامرون استنلی» افسر ارشد دیجیتال و هوش مصنوعی پنتاگون، گراک که یک چت بات هوش مصنوعی مولد است، جزو چهار مدلی به حساب می آید که هم اکنون می توانند از کاربردهای امنیت ملی پشتیبانی کنند.

همچنین چت بات مذکور یکی از سه محصول مجهز به پشتیبانی ماموریت های حیاتی در بستر محرمانه است.

به نظر می رسد این اظهاریه نخستین اعتراف آشکار یک مقام آمریکایی به استفاده دولت این کشور از هوش مصنوعی ایلان ماسک در بمباران ایران در کنار سیستم های هوش مصنوعی دیگر است. این درحالی است که حملات نظامی به ایران به رهبری آمریکا به قربانی صدها نفر از شهروندان عادی از جمله کودکان شد.

کارآگاهان نظامی آمریکایی معتقدند نیروهای مسلح این کشور احتمالا مسئول حمله به مدرسه دخترانه در میناب هستند که طی آن حداقل ۱۷۵ نفر که بیشترشان کودک بودند کشته شدند.

با این حال این ادعا مطرح شده است که هدف گیری مبتنی بر هوش مصنوعی پنتاگون در کنار اشتباه انسانی احتمالا در این رویداد نقش داشته است.