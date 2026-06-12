به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، بر اساس قیمت عرضه اولیه سهام (IPO) که ۱۳۵ دلار برای هر سهم تعیین شده، ارزش سهام اسپیسایکس متعلق به ماسک به ۶۸۸ میلیارد دلار میرسد و در نتیجه، ارزش مجموع دارایی خالص او به ۹۷۱ میلیارد دلار می رسد. این آمار بر اساس گزارش بلومبرگ ارائه شده است.
پیش از تعیین قیمت عرضه اولیه سهام اسپیسایکس در روز پنجشنبه به وقت آمریکا، بلومبرگ ثروت خالص ماسک را حدود ۶۹۶ میلیارد دلار برآورد کرده بود. بخش عمده این ثروت به سهم خصوصی او در اسپیس ایکس مربوط میشد. بهگونهای که بلومبرگ با در نظر گرفتن ارزشگذاری ۱٫۰۳ تریلیون دلاری برای این شرکت، ارزش سهام او را حدود ۴۲۶ میلیارد دلار محاسبه کرده بود. بخش عمده باقیمانده دارایی او نیز از سهامش در شرکتهای دیگرش، از جمله تسلا، نورالینک و بورینگ کمپانی تشکیل میشود.
اگر همه عوامل دیگر تغییری نکنند، ارزش سهام ماسک در اسپیس ایکس باید به حدود ۷۱۷ میلیارد دلار برسد تا او به نخستین فرد تاریخ با ثروت یک تریلیون دلاری تبدیل شود. برای تحقق این هدف، پس از آغاز معاملات سهام اسپیسایکس در روز جمعه به وقت آمریکا، قیمت هر سهم باید به حدود ۱۴۰٫۷۱ دلار برسد.
در زمان ورود اسپیسایکس به بازار، ماسک حدود ۳۹ درصد از سهام منتشرشده این شرکت را در اختیار خواهد داشت. علاوه بر این، در صورتی که برخی شرایط عملکردی تعیینشده محقق شوند، او این امکان را دارد که ۱۰ درصد دیگر از سهام شرکت را نیز که بهصورت تدریجی به او تعلق میگیرد، دریافت کند.
حتی اگر ماسک به مرز یک تریلیون دلار هم نرسد، همچنان با اختلاف زیاد ثروتمندترین فرد جهان خواهد بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، لری پیج، همبنیانگذار گوگل، با دارایی خالص حدود ۳۱۰ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد.
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