پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی خرید لاستیک سازمان راهداری به رانندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف رومینا، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اطلاع‌رسانی این سازمان به مالکان ناوگان‌ حمل‌ونقل کالا و مسافر واجد شرایط دریافت تسهیلات خرید لاستیک تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اظهار کرد: همچنین روغن موتور به ناوگان فعال در تخلیه کالاهای اساسی از بنادر کشور در جریان جنگ رمضان عرضه می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که مالکان ناوگان‌ دارای پیمایش واقعی در سطح جاده‌های کشور بر اساس اسناد حمل (صورت‌وضعیت، بارنامه و راهنامه) مشمول دریافت تسهیلات نوسازی لاستیک هستند، بیان کرد: ناوگان دارای بیشترین پیمایش، ناوگان فعال در زمینه تخلیه کالاهای اساسی از بنادر و جابه‌جایی در سطح جاده‌ها در ایام جنگ و همچنین ناوگان اتوبوسی فعال در عملیات جابه‌جایی زائران اربعین حسینی در اولویت پرداخت این تسهیلات قرار دارند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری از تخصیص روغن موتور رایگان به ناوگان حمل‌ونقل کالا که در ایام جنگ رمضان در جریان حمل کالاهای اساسی مورد نیاز از بنادر و جابه‌جایی آن‌ها در سطح شبکه راه‌های کشور مشارکت داشته‌اند، خبر داد.