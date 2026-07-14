جابجایی ۲ میلیون تن کالا از کرمانشاه انجام شد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، یک میلیون و ۹۵۱ هزار تن انواع کالا از مبادی استان کرمانشاه به نقاط مختلف کشور جابه‌جا شده که این میزان حمل‌ونقل با صدور ۱۲۹ هزار فقره بارنامه توسط شرکت‌های حمل‌ونقل کالای استان انجام شده است.

وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزود: حجم بالای جابه‌جایی کالا بیانگر پویایی ناوگان حمل‌ونقل استان و نقش مؤثر کرمانشاه در تأمین و توزیع کالا در سطح ملی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در کنار فعالیت ناوگان باری سنگین، طی این مدت ۶۸۳ تن کالا نیز توسط ناوگان وانت‌بار و با صدور بارنامه حمل شده که نشان‌دهنده نقش این بخش در جابه‌جایی محموله‌های سبک و حمل‌ونقل در مسیرهای کوتاه است.

سلیمی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات حمل‌ونقل کالا گفت: ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی ناوگان، تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل و حمایت از فعالان این حوزه از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان و شرکت‌های حمل‌ونقل با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود خدمات و پاسخگویی مطلوب به نیازهای بخش حمل‌ونقل کالا با جدیت در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.