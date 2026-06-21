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کد مطلب 6866428
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵

لحظه حمله به نزدیکی بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در جنگ رمضان

لحظه حمله به نزدیکی بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در جنگ رمضان

تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظات اولیه حمله به نزدیکی بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در جنگ اخیر منتشر شد.

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