دریافت 70 MB کد مطلب 6866428 https://mehrnews.com/x3cnQc ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵ کد مطلب 6866428 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵ لحظه حمله به نزدیکی بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در جنگ رمضان تصاویر دوربینهای مداربسته از لحظات اولیه حمله به نزدیکی بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در جنگ اخیر منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط پیگیری قضایی حادثه مسمومیت غذایی در رامیان تجهیزات بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی تنکابن مستقر شده است تقویت خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در استان بوشهر برچسبها حمله به ایران حمله به تهران بیمارستان رژیم صهیونیستی بمباران هوایی
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