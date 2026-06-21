تجهیزات بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی تنکابن مستقر شده است

مرتضی شکوهی فرماندار تنکابن در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، درمانی و زیرساختی شهرستان، از افتتاح فازبندی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام خمینی(ره) تا شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با راه‌اندازی بخش‌های تخصصی قلب، آنژیوگرافی و MRI به قطب درمانی غرب مازندران تبدیل خواهد شد.

فرماندار تنکابن با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاون توسعه دانشگاه، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان اظهار کرد: ساختمان بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام خمینی(ره) از نظر عمرانی به طور کامل به پایان رسیده و تجهیزات اصلی نیز در بیمارستان مستقر شده است.

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌های طرف قرارداد وزارت بهداشت در حال نصب تجهیزات پزشکی هستند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این بیمارستان به صورت فازبندی تا شهریورماه افتتاح خواهد شد؛ البته تلاش ما این است که حتی یک روز زودتر نیز بتوانیم خدمات درمانی را در اختیار مردم قرار دهیم.

فرماندار تنکابن با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات درمانی در بیمارستان جدید گفت: اگر قرار باشد همان خدماتی که در بیمارستان شهید رجایی ارائه می‌شد در این مرکز نیز تکرار شود، فلسفه احداث چنین مجموعه بزرگی زیر سؤال خواهد رفت. تأکید بنده و دکتر حسینی نماینده مردم منطقه این است که همزمان با افتتاح بیمارستان، بخش آنژیوگرافی نیز راه‌اندازی شود تا مردم غرب مازندران برای دریافت خدمات تخصصی قلب ناچار به مراجعه به سایر شهرها نباشند.

اختصاصی اعتبار ساختمان MRI

شکوهی از اختصاص اعتبار برای احداث ساختمان MRI خبر داد و اظهار کرد: در بیمارستان‌های دولتی غرب مازندران عملاً مرکز MRI وجود ندارد و در طراحی اولیه این بیمارستان نیز چنین بخشی پیش‌بینی نشده بود. با پیگیری‌های انجام شده، حمایت استاندار مازندران و تلاش‌های نماینده مردم منطقه، اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد تومانی برای احداث ساختمان مستقل MRI تخصیص یافت و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می‌شود. همچنین وزیر بهداشت نیز قول تأمین دستگاه MRI را داده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای دسترسی آسان شهروندان به بیمارستان جدید گفت: چندین مسیر دسترسی برای این مرکز درمانی تعریف شده که بخش عمده آنها اجرا شده است. مسیر اصلی از پل جانبازان تا بیمارستان در حال تکمیل است و مسیرهای جایگزین از شالیزار و کبودکلایه نیز در مراحل پایانی قرار دارند. هماهنگی‌های لازم با شهرداری و سازمان تاکسیرانی نیز برای راه‌اندازی خطوط حمل‌ونقل عمومی از تنکابن و خرم‌آباد به بیمارستان انجام شده است.

تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه الموت - قزوین

فرماندار تنکابن در ادامه به پروژه ملی جاده تنکابن - قزوین اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه در سال جاری اختصاص یافته است و همچنین مقرر شده ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی برای تکمیل این طرح تخصیص یابد.

وی افزود: همزمان دو پروژه در این محور در حال اجرا است؛ پروژه احداث بزرگراه جدید شامل تونل‌ها و پل‌های متعدد توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا و پروژه بهسازی مسیر قدیمی که بخش قابل توجهی از آن آسفالت شده است.

شکوهی درباره آخرین وضعیت مجتمع پردازش زباله شهرستان نیز گفت: خط پردازش زباله به طور کامل بازسازی و وارد مدار بهره‌برداری شده است. بخش تولید کمپوست نیز نوسازی شده و تجهیزات تبدیل کمپوست به گرانول در حال نصب است که طی روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: ساخت تصفیه‌خانه شیرابه و لندفیل جدید نیز با جدیت در حال پیگیری است و اراده جدی استانداری مازندران بر تکمیل این پروژه تا پایان سال جاری قرار دارد.

فرماندار تنکابن با اشاره به آغاز مجدد پروژه فاضلاب شهری اظهار کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای این طرح اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن از سر گرفته شده است.

انتقال آب از منطقه دو هزار

وی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی شهرستان را انتقال آب از منطقه دوهزار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۴ حلقه چاه عمیق وظیفه تأمین آب شرب شهرستان را برعهده دارند که ادامه این روند می‌تواند منجر به فرونشست زمین شود.

شکوهی افزود: فاز نخست پروژه انتقال آب با پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصدی در حال اجرا است و تمامی لوله‌های مورد نیاز آن تأمین شده است. فاز دوم پروژه نیز شامل احداث تصفیه‌خانه و خطوط انتقال جدید در سال جاری آغاز خواهد شد و برای هر دو فاز مجموعاً حدود هزار میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است.

وی از پیشرفت چشمگیر سالن ورزشی هفت طبقه تنکابن خبر داد و گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۲ نیمه‌تمام مانده بود، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.