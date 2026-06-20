به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای سطح خدمات اورژانس ۱۱۵ و نوسازی ناوگان امدادی استان، تفاهم‌نامه تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و اله کرم اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای خرید آمبولانس‌ها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد و سهم باقی‌مانده نیز با همکاری استانداری بوشهر و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرداخت می‌شود.

تأمین این تعداد آمبولانس، گامی مؤثر در مسیر نوسازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی استان، افزایش توان عملیاتی پایگاه‌های اورژانس و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در مناطق مختلف استان بوشهر خواهد بود.

این اقدام همچنین نقش مهمی در تسریع ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانس ۱۱۵ ایفا می‌کند..

