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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

بقایی: نشست زوریخ برای اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا برگزار می‌شود

بقایی: نشست زوریخ برای اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نشست زوریخ برای پیگیری اجرای یادداشت تفاهم و اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در حاشیه مذاکرات ایران و آمریکا در زوریخ سوئیس، با اشاره به برنامه دیدارها و رایزنی‌های امروز، گفت: هیئت جمهوری اسلامی ایران پس از ورود به سوئیس، صبح امروز شاهد دیدار سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با همتای سوئیسی خود به‌عنوان میزبان این نشست بود.

بقایی افزود: هم‌اکنون نشست هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران با میانجی قطری در حال برگزاری است و پس از آن نیز دیداری با طرف پاکستانی انجام خواهد شد. همچنین بعدازظهر امروز نشست چهارجانبه‌ای با حضور هیئت‌های نمایندگی ایران، آمریکا، قطر و پاکستان برگزار می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه یادداشت تفاهم پیش‌تر در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ به امضا رسیده است، تصریح کرد: این نخستین نشست پس از امضای این سند محسوب می‌شود و هدف اصلی آن گفت‌وگو درباره نحوه پیگیری و اجرای مفاد یادداشت تفاهم است.

وی با اشاره به بند ۱۳ این سند اظهار داشت: بر اساس مفاد یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی منوط به اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است.

بقایی ادامه داد: بند نخست یادداشت تفاهم، که از نظر جایگاه و اهمیت در صدر تعهدات قرار دارد، بر توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید می‌کند و این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت اساسی برخوردار است.

وی همچنین به سایر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم اشاره کرد و گفت: موضوعاتی از جمله دسترسی ایران به دارایی‌ها و اموال مسدودشده یا محدودشده، صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی و برخی دیگر از تعهدات طرف آمریکایی، از جمله مواردی است که درباره نحوه اجرای آن‌ها گفت‌وگو خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: هدف این نشست، اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل و تداوم اجرای آن‌هاست و در این میان، موضوع توقف جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 6866689
محسن صمیمی

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