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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

بقایی: نشست سوئیس، متمرکز بر مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است

بقایی: نشست سوئیس، متمرکز بر مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است

سخنگوی هیئت مذاکره کننده کشورمان با بیان اینکه ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با جدیت پیگیری کند، گفت: نشست سوئیس، متمرکز بر مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه که برای شرکت در نشست پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی (مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را همراهی می‌کند، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: «جمهوری اسلامی ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند.

نشست امروز در سوئیس، برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. بدون اجرای این مفاد به‌ویژه بند ۱ (خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها شامل لبنان) ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست.

گفتگوهای امروز، متمرکز بر اجرای بندهای مزبور، به‌ویژه بند ۱، و نیز مرور تدابیری است که برای اجرایی کردن بندهای ۱۰ (موضوع صادرات نفت ایران) و ۱۱ (آزادسازی دارائی‌های مسدودشده ایران) پیش‌بینی شده است.»

کد مطلب 6866786
زهرا علیدادی

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