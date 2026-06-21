دریافت 4 MB کد مطلب 6867122 https://mehrnews.com/x3cp7n ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵ کد مطلب 6867122 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵ اگر خاتمه جنگ در لبنان حاصل نشود مذاکرات ادامه پیدا نمیکند قربانزاده عضو تیم مذاکره کننده ایران در ژنو گفت: موضوع لبنان بیش از همه مورد تاکید در گفتگوها است. کپی شد مطالب مرتبط وزیر خارجه سوئیس: روابط قابل اعتمادی با آمریکا و ایران داریم بیانیه شدیدالحن حزب الله علیه مذاکره با آمریکا عصبانیت ونس از بی محلی عراقچی هنگام ورود به محل مذاکرات برچسبها مذاکره مذاکره با آمریکا مذاکرات هسته ای مذاکرات هسته ای ایران
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