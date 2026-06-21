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کد مطلب 6867122
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

اگر خاتمه جنگ در لبنان حاصل نشود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کند

اگر خاتمه جنگ در لبنان حاصل نشود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کند

قربان‌زاده عضو تیم مذاکره کننده ایران در ژنو گفت: موضوع لبنان بیش از همه مورد تاکید در گفتگوها است.

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