به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری BFMTV، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه قرار است در ارتباط با مذاکرات بین آمریکا و ایران به سوئیس سفر کند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که این سفر فردا دوشنبه انجام خواهد شد.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: ژان نوئل بارو، وزیر اروپا و امور خارج فرانسه فردا به سوئیس سفر می‌کند؛ جایی که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در حال انجام است.

بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه فرانسه در این خصوص اضافه می کند: وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه قرار است در سوئیس با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کند.