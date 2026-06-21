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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

وزیر خارجه سوئیس: روابط قابل اعتمادی با آمریکا و ایران داریم

وزیر خارجه سوئیس: روابط قابل اعتمادی با آمریکا و ایران داریم

وزیر خارجه سوئیس در گفتگو با معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: روابط قابل اعتمادی با آمریکا و ایران داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایگنازیو کاسیس (Ignazio Cassis)، وزیر امور خارجه سوئیس امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد مذاکرات مربوط به اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران تبادل نظر کردم.

وزیر امور خارجه سوئیس در این خصوص ادامه داد: شروع مذاکرات گام اولیه بسیار مهمی است و سوئیس روابط قابل اعتمادی را با هر دو طرف آمریکایی و ایرانی حفظ می‌کند.

این در حالیست که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان ساعاتی پیش و در نخستین برنامه رسمی هیأت ایرانی در سوئیس، با ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود.

هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف و با نشان میناب ۱۶۸، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه به وقت محلی وارد زوریخ شد تا در نشست‌های بورگن‌اشتوک درباره روند اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا شرکت کند.

کد مطلب 6867062

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