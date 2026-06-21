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کد مطلب 6867006
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

عصبانیت ونس از بی محلی عراقچی هنگام ورود به محل مذاکرات

عصبانیت ونس از بی محلی عراقچی هنگام ورود به محل مذاکرات

واکنش و نگاه‌های جالب جی‌دی ونس، به سید عباس عراقچی در محل مذاکرات در ژنو را در این فیلم می بینید.

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