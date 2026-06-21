دریافت 4 MB کد مطلب 6867006 https://mehrnews.com/x3cp4Z ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸ کد مطلب 6867006 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸ عصبانیت ونس از بی محلی عراقچی هنگام ورود به محل مذاکرات واکنش و نگاههای جالب جیدی ونس، به سید عباس عراقچی در محل مذاکرات در ژنو را در این فیلم می بینید. کپی شد مطالب مرتبط دیدار شهباز شریف و عاصم منیر با رئیس هیئت مذاکرهکننده ایرانی دیدار وزرای خارجه ایران و سوئیس در بورگناشتوک بقایی: نشست زوریخ برای اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا برگزار میشود برچسبها جی دی ونس معاون ترامپ دونالد ترامپ سید عباس عراقچی
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