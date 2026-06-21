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کد مطلب 6867185
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

فیلم گل طارمی به بلژیک که آفساید اعلام شد

فیلم گل طارمی به بلژیک که آفساید اعلام شد

شوت طارمی که در اعماق دروازه‌ی بلژیک قرار گرفت با نظر داور آفساید اعلام شد.

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