دریافت 15 MB کد مطلب 6867185 https://mehrnews.com/x3cp8F ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ کد مطلب 6867185 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ فیلم گل طارمی به بلژیک که آفساید اعلام شد شوت طارمی که در اعماق دروازهی بلژیک قرار گرفت با نظر داور آفساید اعلام شد. کپی شد مطالب مرتبط اعلام ترکیب تیم ملی بلژیک مقابل ایران/ غول بزرگ فیکس شد واکنش کاربران فضای مجازی به گل مردود تیم ملی ایران مقابل بلژیک + عکس روح کیروش در افکار قلعهنویی دمیده شد/ ترکیب هجومی با ترس از خط دفاع حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک برچسبها تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال بلژیک جام جهانی 2026 مهدی طارمی
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