واکنش کاربران فضای مجازی به گل مردود تیم ملی ایران مقابل بلژیک + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، گل مردود تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر بلژیک، با وجود اعلام آفساید، مورد توجه کاربران خارجی و رسانه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

در شرایطی که ایران موفق شده بود روی یک ضربه ایستگاهی دروازه بلژیک را باز کند، تصمیم داور و کمک‌داور باعث شد این گل مردود اعلام شود؛ تصمیمی که واکنش‌های متعددی را در فضای مجازی به همراه داشت.

برخی کاربران خارجی در شبکه اجتماعی ایکس از نحوه طراحی این ضربه ایستگاهی و اجرای آن توسط بازیکنان ایران تمجید کردند و آن را یکی از خلاقانه‌ترین صحنه‌های مسابقه دانستند.

یکی از کاربران مطرح فوتبال در این شبکه نوشت: «حیف شد که آفساید اعلام شد، چون واقعاً یک گل فوق‌العاده از روی ضربه ایستگاهی برای ایران بود؛ حرکتی خلاقانه، مبتکرانه و نوآورانه.»

وی در ادامه با اشاره به فوتبال باشگاهی اروپا افزود: «انتظار دارم فصل آینده نیکلاس جوور و میکل آرتتا هم از چنین ایده‌ای استفاده کنند.»

بازتاب این صحنه در فضای مجازی در حالی صورت گرفته که تیم ملی ایران با ارائه نمایشی منظم و تاکتیکی برابر بلژیک، توانسته نگاه بسیاری از کارشناسان و کاربران فوتبال را به خود جلب کند.

اگرچه گل ایران به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما طراحی این حرکت و اجرای آن از سوی شاگردان امیر قلعه‌نویی، یکی از صحنه‌های مورد توجه دیدار ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.