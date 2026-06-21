حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بلژسیک از ساعت 22:30 شامگاه امروز در گروه G جام جهانی 2026 در ورزشگاه سوفی لس انجلس برگزار می شود.
با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقه، بر تعداد تماشاگران ایرانی افزوده شد و بسیاری از آنها با پرچم ایران و لباس تیم ملی وارد ورزشگاه شدند. حضور خانوادههای ایرانی، دانشجویان و ایرانیان مقیم آمریکا باعث شد فضای اطراف ورزشگاه رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد.
دیدار ایران و بلژیک یکی از مهمترین مسابقات مرحله گروهی برای شاگردان کادر فنی تیم ملی به شمار میرود و به همین دلیل نیز استقبال قابل توجهی از سوی هواداران ایرانی صورت گرفته است.
گزارش تصویری پیش رو، قابهایی از حضور ایرانیان در لسآنجلس و لحظات پیش از آغاز دیدار تیم ملی ایران و بلژیک را به تصویر میکشد که مشاهده می کنید:
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