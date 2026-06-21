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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک

حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک

هواداران ایرانی ساعاتی پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک در اطراف ورزشگاه محل برگزاری مسابقه حاضر شدند تا خود را برای یکی از مهم‌ترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی آماده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بلژسیک از ساعت 22:30 شامگاه امروز در گروه G جام جهانی 2026 در ورزشگاه سوفی لس انجلس برگزار می شود.

با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقه، بر تعداد تماشاگران ایرانی افزوده شد و بسیاری از آنها با پرچم ایران و لباس تیم ملی وارد ورزشگاه شدند. حضور خانواده‌های ایرانی، دانشجویان و ایرانیان مقیم آمریکا باعث شد فضای اطراف ورزشگاه رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد.

دیدار ایران و بلژیک یکی از مهم‌ترین مسابقات مرحله گروهی برای شاگردان کادر فنی تیم ملی به شمار می‌رود و به همین دلیل نیز استقبال قابل توجهی از سوی هواداران ایرانی صورت گرفته است.

گزارش تصویری پیش رو، قاب‌هایی از حضور ایرانیان در لس‌آنجلس و لحظات پیش از آغاز دیدار تیم ملی ایران و بلژیک را به تصویر می‌کشد که مشاهده می کنید:

حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک

حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک

حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک

حال و هوای تماشاگران ایرانی در آستانه بازی تیم ملی با بلژیک

کد مطلب 6867151

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