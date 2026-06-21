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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۷

به دلیل تاخیر در خروج از زمین مسابقه؛

فریاد بلند قلعه نویی روی رفتار غیرحرفه‌ای عزت اللهی

فریاد بلند قلعه نویی روی رفتار غیرحرفه‌ای عزت اللهی

هافبک تیم ملی فوتبال ایران به دلیل تاخیر در خروج از زمین بازی امشب با بلژیک باعث جریمه دو دقیقه ای اعضای تیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیعید عزت اللهی هافبک تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه ۸۴ با تصمیم امیر قلعه نویی تعویض شد تا زمین را ترک کند اما تاخیر او برای خروج از میدان مسابقه باعث جریمه تیمی ایران شد.

طبق تصمیم جدید فیفا، بازیکنی که هنگام تعویض به کندی مستطیل سبز را ترک کند با جریمه تیمی برای ورود نفر جدید روبرو می شود و تیم خاطی باید تا زمانی که توپ به بیرون می رود با یک بازیکن کمتر بازی را دنبال کند. همین امر باعث شد تا تیم ملی ایران حدود ۲ دقیقه ۱۰ نفره بازی کند و امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۸۷ وارد زمین شود.

رفتار غیر حرفه‌ای عزت اللهی باعث فریاد بلند امیر قلعه نویی شد تا اینگونه از نوع خروج هافبک خود از زمین ناراضی باشد.

تیم ملی ایران در همین مدت دو دقیقه ای با خطر جدی باز شدن دروازه اش روبرو شد که بار دیگر علیرضا بیرانوند مانع از بازشدن دروازه تیم ملی ایران شد.

کد مطلب 6867276

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