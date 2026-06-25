به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروه های فعال حوزه سرود، موسیقی نواحی، موسیقی آئینی، موسیقی کلاسیک و دیگر گونه های موسیقایی در کنار هنرمندان عرصه تئاتر روزهای هفتم تا شانزدهم تیر ویژه برنامه های مشترکی را در پروژه «خیمه هنر» به میزبانی مجموعه تئاتر شهر پیش روی شهروندان تهرانی قرار می دهند.

نمایشگاه آثار برگزیده نخستین رویداد «خیمه هنر» و پرده نگاری برگزیده عاشورایی در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر، کارگاه تولید و هم آفرینی آثار خوشنویسی اشعار رهبر شهید، نمایشگاه آثار نقاشی و پرده نگاری عاشورایی توسط هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی نیز از دیگر برنامه هایی است که در این ویژه برنامه برگزار می شود.

هم زمان با مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای نمایشی به نام «قائد» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی طی روزهای سیزدهم تا پانزدهم تیر در قالب رویداد «خیمه هنر» اجرا خواهد شد.

طبق اعلام ستاد برگزاری این رویداد، با توجه به همزمانی سه شب پایانی محفل عاشورایی «خیمه هنر» با آئین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه) ویژه برنامه هایی نیز به همین مناسبت در قالب این رویداد اجرا خواهد شد. این در حالی است که بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، همزمان با تشییع پیکر قائد امت در مشهد مقدس، محفل عاشورایی «خیمه هنر» به مدت ۵ شب در این شهر نیز برپا خواهد بود.

براساس برنامه ارائه شده از سوی ستاد برگزاری دومین محفل «خیمه هنر» ساعت و عنوان رویدادها به ترتیب زمانی زیر اعلام شده است:

* یکشنبه ۷ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «زینبیون» / ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «ورود امام به کربلا» با هنرمندی محمدرضا معجونی / ساعت ۲۰ : مجلس تعزیه «شهادت حضرت ابوالفضل(ع)» به سرپرستی حسین زمانی از قزوین/ ساعت ۲۱: شعرخوانی / ساعت ۲۱:۱۵: اجرای موسیقی نواحی «چوپانی خوانی - مازندران» / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای ارکستر سازهای بادی به سرپرستی سینا ذکایی / ساعت ۲۱:۴۵ : سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

* دوشنبه ۸ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «آوای حرم» / ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «زهیربن قین» با هنرمندی محمدرضا معجونی / ساعت ۲۰: مجلس تعزیه «شهادت مسلم» به سرپرستی علی عزیزی از گرمسار / ساعت ۲۱: شعرخوانی / ساعت ۲۱:۱۵: اجرای موسیقی نواحی «چاوشی خوانی - گیلان» / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای ارکستر سازهای بادی به سرپرستی سینا ذکایی / ساعت ۲۱:۴۵: سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

* سه شنبه ۹ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «اسوه» / ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «عابس و حق الناس» با هنرمندی ابوالفضل ورمزیار/ ساعت ۲۰: مجلس تعزیه «شهادت امام حسین (ع) » به سرپرستی جواد خداوندی از دامغان / ساعت ۲۱: شعرخوانی/ ساعت ۲۱:۱۵: اجرای موسیقی نواحی «اوخشانما - آذربایجان شرقی» / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای ارکستر سازهای بادی به سرپرستی سینا ذکایی/ ساعت ۲۱:۴۵: سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

* چهارشنبه ۱۰ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «نسل فاطمی» / ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «سویدبن عمرو» با هنرمندی مهدی دریایی / ساعت ۲۰: مجلس تعزیه «عبدالله عفیف» به سرپرستی مهدی دریایی از اراک/ ساعت ۲۱: شعرخوانی / ساعت ۲۱:۱۵: اجرای موسیقی نواحی «چهاربیتی عزا - جنوب خراسان» / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای ارکستر سازهای بادی به سرپرستی سینا ذکایی/ ساعت ۲۱:۴۵: سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران

* پنجشنبه ۱۱ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «تسنیم» / ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «فضل و فتاح» با هنرمندی محمد احمدی/ ساعت ۲۰ : مجلس تعزیه «شهادت حضرت علی اکبر(ع)» به سرپرستی علی صابر از کردان/ ساعت ۲۱: شعرخوانی/ ساعت ۲۱:۱۵: اجرای موسیقی نواحی «پیشخوانی نواهای قاجار - قزوین»/ساعت ۲۱:۳۰: اجرای ارکسترسازهای بادی به سرپرستی سینا ذکایی/ ساعت ۲۱:۴۵: سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

* جمعه ۱۲ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «نسل سلیمانی» / ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «مارد ابن صدیف» با هنرمندی محمد احدی / ساعت ۲۰: مجلس تعزیه «بازارشام» به سرپرستی علی صابر از کردان/ ساعت ۲۱: شعرخوانی/ ساعت ۲۱:۱۵: اجرای موسیقی نواحی «عزاداری شاهسون - ساوه» / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای ارکسترسازهای بادی به سرپرستی سینا ذکایی/ ساعت ۲۱:۴۵: سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

* شنبه ۱۳ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «ری نوا» / ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «خروج مختار» با هنرمندی رسول میرزاعلی/ ساعت ۲۰: مجلس تعزیه «وهب نصرانی» به سرپرستی احمدعزیزی از تهران / ساعت ۲۱: شعرخوانی/ ساعت ۲۱:۱۵: اجرای موسیقی نواحی «قوالی - افغانستان» / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای ارکسترسازهای بادی به سرپرستی سینا ذکایی / ساعت ۲۱:۴۵: سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران

* یکشنبه ۱۴ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «ثامن» /ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «ورود اسیران به خرابه شام» با هنرمندی رسول میرزاعلی / ساعت ۲۰: مجلس تعزیه «شهادت حر» به سرپرستی احمد عزیزی از تهران / ساعت ۲۱: شعرخوانی/ ساعت ۲۱:۱۵: اجرای نمایش «قائد - ویژه مراسم تشییع رهبر شهید» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی/ ساعت ۲۱:۳۰: اجرای موسیقی نواحی «عزاداری ارسباران» / ساعت ۲۱:۴۵ : سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

* دوشنبه ۱۵ تیر

ساعت ۱۸:۴۵ : مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹ : اجرای گروه سرود «نوای ظهور» /ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «حبیب ابن مظاهر» با هنرمندی حسین طاهری / ساعت ۲۰ : مجلس تعزیه «عابس و شوذب» به سرپرستی جمال قاسمی از شهریار/ ساعت ۲۱: شعرخوانی/ ساعت ۲۱:۱۵: اجرای نمایش «قائد – ویژه مراسم تشییع رهبرشهید» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای موسیقی نواحی «شروه خوانی - بوشهر» / ساعت ۲۱:۴۵ : سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

* سه شنبه ۱۶ تیر

ساعت ۱۸:۴۵: مراسم سنج و دمام نوازی گروه «آوای ساحل» / ساعت ۱۹: اجرای گروه سرود «نجوای انتظار» /ساعت ۱۹:۲۰: مجلس پرده خوانی «نصرابن ابی نیذر» با هنرمندی حسین طاهری/ ساعت ۲۰: مجلس تعزیه«شهادت حضرت قاسم» به سرپرستی جمال قاسمی از شهریار/ ساعت ۲۱: شعرخوانی / ساعت ۲۱:۱۵: اجرای نمایش «قائد - ویژه مراسم تشییع رهبر شهید» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی / ساعت ۲۱:۳۰: اجرای موسیقی نواحی «سروخوانی - چهارمحال و بختیاری» / ساعت ۲۱:۴۵: سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران.

دومین دوره از محفل عاشورایی «خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی دفتر موسیقی وزارت ارشاد، اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، دفتر توسعه آموزهای هنری وزارت ارشاد، بنیاد امام رضا (ع)، انجمن هنرهای نمایشی ایران، انجمن موسیقی ایران، شهرداری منطقه ۱۱ تهران، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، موسسه نوسعه هنرهای تجسمی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران و مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.