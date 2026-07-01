به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، شب چهارشنبه در آیین بزرگداشت سالگرد شهادت آیت‌الله محمد صدوقی و ارتحال حاج شیخ محمدعلی صدوقی که در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد، با واکاوی سیره عملی این دو شخصیت برجسته، اظهار داشت: آنچه در کارنامه مدیریتی شهید صدوقی و فرزند ایشان نمایان است، عبور از نظریه‌پردازی صرف و ورود به عرصه «حکمرانی توحیدی» در متن جامعه است؛ به‌گونه‌ای که تمامی فعالیت‌های آنان در چارچوب ولایت‌فقیه و برای گره‌گشایی از کار مردم تعریف می‌شد.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وسعت فعالیت‌های این دو عالم فقید، جایگاه آنان را فراتر از مسئولیت‌های متداول امام جمعه دانست و افزود: نقش‌آفرینی راهبردی در تأسیس زیرساخت‌های علمی همچون دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی، در کنار پرورش شاگردان برجسته‌ای که هر یک استوانه‌های علمی و سیاسی انقلاب شدند، نشان‌دهنده عمق نگاه تمدنی و آینده‌نگر آنان بود.

وی اضافه کرد: شهید صدوقی اگرچه بر کرسی تدریس و تربیت فقهی تکیه داشت، اما خدمت به خلق را برترین عبادت می‌دانست و همین رویکرد، ایشان را به کانون جوشان خدمات اجتماعی در استان یزد تبدیل کرد.

خسروپناه با اشاره به ویژگی‌های بارز مدیریتی این دو بزرگوار، بیان کرد: حکمرانی مسجدمحور، اعتماد به جوانان و واگذاری مسئولیت به نسل نو، در کنار تواضع در برابر مردم و قاطعیت در تصمیم‌گیری، از ارکان سبک مدیریتی آنان بود. آنان معتقد بودند که پیوند با مردم محدود به ساعت کاری نیست و دردمندانه برای رفع مشکلات جامعه تلاش می‌کردند.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با استناد به تعابیر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره شهید صدوقی، گفت: ایشان تجسم فقیهی متعهد و مجاهدی هوشمند بود که در تشخیص حق از باطل، لحظه‌ای تردید نکرد و تا آخرین لحظه حیات در محراب مسجد، بر عهد خود با انقلاب باقی ماند.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، هشدار داد: جریان‌های سیاسی نباید جامعه را به سمت دوقطبی‌سازی و تفرقه سوق دهند، چرا که تنها رژیم صهیونیستی و دشمنان این مرز و بوم از این شکاف‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

وی گفت: شهید صدوقی در کوران فتنه‌های ابتدای انقلاب نیز همواره نماد «وحدت‌آفرینی» بود و امروز برای عبور از چالش‌ها، نیازمند بازگشت به همین گفتمان هستیم.

خسروپناه در پایان با اشاره به وجود ۱۰ اصل حکمرانی در سیره عملی این دو شخصیت، خاطرنشان کرد: دستاوردهای امروز دانشگاه‌های یزد و گره‌گشایی‌های علمی در این استان، ریشه در بذر نگاهی دارد که این دو عالم فرزانه در دهه‌های گذشته کاشتند. این میراث ارزشمند، حاصل ترکیب اصالت خانوادگی، دانش عمیق فقهی و تعلق‌خاطرِ صادقانه به دارالعباده یزد است.