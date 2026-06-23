دریافت 13 MB کد مطلب 6868550 https://mehrnews.com/x3cpJw ۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸ کد مطلب 6868550 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸ تصاویری از ستونهای عظیم دود آسمان شهر هیوستون وقوع یک آتشسوزی در شهر هیوستون ایالت تگزاس آمریکا موجب برخاستن ستونهای عظیم دود بر فراز این شهر شد. کپی شد مطالب مرتبط حریق مجدد یک انبار در لسآنجلس آمریکا؛ وضعیت اضطراری برقرار شد+فیلم سقوط جنگنده آمریکایی در ایالت واشنگتن+ فیلم افشای پنهانکاری آمریکا؛ ویدئوی جدید از آتشسوزی در ناو «جرالد فورد» برچسبها آتش سوزی مهار آتش سوزی ایالات متحده امریکا
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