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کد مطلب 6868550
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۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

تصاویری از ستون‌های عظیم دود آسمان شهر هیوستون

تصاویری از ستون‌های عظیم دود آسمان شهر هیوستون

وقوع یک آتش‌سوزی در شهر هیوستون ایالت تگزاس آمریکا موجب برخاستن ستون‌های عظیم دود بر فراز این شهر شد.

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