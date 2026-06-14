سقوط جنگنده آمریکایی در ایالت واشنگتن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، گروه هوایی ۱۱ وابسته به تفنگداران دریایی آمریکا اعلام کرد که جنگنده سقوط کرده در ایالت واشنگتن این کشور از نوع اف ای ۱۸ هورنت بوده است.

شبکه ان بی سی گزارش داد که این واقعه در قبال جنگنده مستقر در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی میرامار در کالیفرنیا رخ داده است.

بر اساس این گزارش، جنگنده مذکور در حال پرواز آموزشی بود که در بلندی های ایالت واشنگتن سقوط کرد. همزمان در جنگل های منطقه آتش سوزی به راه افتاد و خلبان موفق شد خود را به بیرون پرتاب کند.

مسئولان آمریکایی اعلام کردند که تحقیقات در خصوص علت سقوط این جنگنده ممکن است چند ماه به طول انجامد.