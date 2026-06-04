به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در حالی که نیروی دریایی آمریکا پیشتر در ماه مارس با صدور بیانیهای کوتاه اعلام کرده بود که آتشسوزی در ناو هواپیمابر «جرالد آر فورد» بهسرعت مهار شده و تنها دو ملوان با جراحات جزئی درمان شدهاند، ویدئوهای جدید منتشر شده، روایتی کاملاً متفاوت را نشان میدهند.
بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشر شده توسط شبکه CNN، شعلههای آتش با شدتی بسیار بیشتر از ادعاهای رسمی نیروی دریایی آمریکا، ناو را در بر گرفته و خسارات گستردهای به تجهیزات وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، این ویدئوها بهوضوح نشان میدهند که وضعیت ناو بسیار بحرانیتر از آن بوده که پیشتر به عنوان «آمادهبهکار بودن با تمام توان» توصیف شده بود.
علاوه بر این، منابع آگاه به شبکه CNN گزارش دادهاند که در جریان این حادثه، سیستمهای خودکار اطفای حریق در این ناو هواپیمابر بهطور کامل از کار افتاده بود که این نقص فنی، منجر به شدت گرفتن آتشسوزی و دشوار شدن مهار آن شده است.
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