دریافت 42 MB کد مطلب 6868662 https://mehrnews.com/x3cpLN ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵ کد مطلب 6868662 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵ تمرین تیم ملی فوتبال ایران یک روز پس از بازگشت از لس آنجلس تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین خود پیش از دیدار مقابل مصر را پشت سر گذاشت. کپی شد مطالب مرتبط عملکرد آسیاییها در دو دیدار ابتدایی/ ایران و ژاپن تیمهای بدون شکست نام کاروان جودو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد + عکس انتقاد از تعویضهای قلعهنویی و ارائه راهحل برای پیروزی برابر مصر برچسبها تیم ملی فوتبال ایران مکزیک جام جهانی 2026
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