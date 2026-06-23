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کد مطلب 6868662
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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

تمرین تیم ملی فوتبال ایران یک روز پس از بازگشت از لس آنجلس

تمرین تیم ملی فوتبال ایران یک روز پس از بازگشت از لس آنجلس

تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین خود پیش از دیدار مقابل مصر را پشت سر گذاشت.

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