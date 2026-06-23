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۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۷

«صالح جودوی ایران» در اردن؛

نام کاروان جودو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد + عکس

نام کاروان جودو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد + عکس

کاروان جودو ایران به پاس گرمیداشت یاد و خاطره شهید صالح عباسی از دانش آموزان جودوکار مدرسه میناب با نام «صالح جودوی ایران» در مسابقات نوجوانان و قهرمانان قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم فدراسیون جودو و به پاس زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، کاروان جودو کشورمان با نام «صالح جودوی ایران» عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.

شهید صالح عباسی که یکی از ۱۶۸ نوگل پرپر شده مدرسه میناب توسط رژیم صهیونیستی بود، در رشته جودو فعالیت داشت و به پاس گرامیداشت یاد و نام او، اعضای تیم های نوجوانان و جوانان ایران با نام این شهید عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهند شد.

رقابت های جودو نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا روزهای ۲۰ تا ۳۱ تیر به میزبانی اردن برگزار خواهد شد و جودو ایران در دو بخش دختران و پسران در این مسابقات حضور خواهد داشت.

نام کاروان جودو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد + عکس

کد مطلب 6868481

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