به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با تساوی برابر بلژیک امیدهایش برای صعود به مرحله بعد رقابت های جام جهانی را افزایش داد اما برای رسیدن به این هدف مهم باید در آخرین بازی برابر مصر به برتری برسد.

هر چند تیم ملی برابر بلژیک نمایش قابل قبولی داشت اما ضعف هایی هم در خطوط مختلف وجود داشت که کمتر کارشناسی به آن اشاره کرده است چرا که عملکرد علیرضا بیرانوند درون دروازه اجازه گل خوردن و آشکار شدن ضعف ها را نداد.

منصور رشیدی دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران که در تیم اعزامی به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین حضور داشته است، از عملکرد بیرانوند و کورتوا به عنوان نقطه درخشان دیدار ایران و بلژیک نام برد و به تمجید از آنها پرداخت.

می‌توانستیم برنده شویم



منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی ایران برابر بلژیک گفت: ملی پوشان ما بازی خوبی برابر بلژیک انجام دادند . اگرچه مالکیت توپ بیشتر در اختیار بلژیک بود اما بازیکنان ما توانستند انسجام و هماهنگی خود را حفظ کرده و اجازه ندادند مهاجمان بلژیک دروازه بیرانوند را باز کنند.

وی ادامه داد: قلعه نویی در این دیدار چند تغییر صورت داد تا شاهد بازی بهتری از ملی پوشان باشیم. برابر بلژیک می‌توانستیم برنده از زمین خارج شویم و امید بیشتری به صعود داشته باشیم اما یک گلر آماده اجازه گلزنی به ما نداد تا کسب یک امتیاز بازی را به پایان برسانیم ولی همچنان چشم به آخرین بازی در مرحله گروهی داشته باشیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا می‌توانیم برای اولین بار به مرحله بعد صعود کنیم.



بیرانوند و کورتوا نقش تعیین کننده داشتند



وی در خصوص عملکرد دو دروازه بان دیدار ایران و بلژیک گفت: یکی از دلایل تساوی دو تیم عملکرد خوب دو دروازه بان بود، بیرانوند و گلر بلژیک چندین موقعیت حساس را از مهاجمان گرفتند و اجازه ندادند یکی از دو تیم صاحب سه امتیاز شوند. بیرانوند با عملکرد فوق العاده ای که داشت عنوان بهترین بازیکن زمین را هم از آن خود کرد و نشان داد که از آمادگی بالایی برخوردار است. در بازی های بزرگ گلرها نقش حساس و تعیین کننده ای دارند و می‌توانند یک تیم را از شکست نجات دهد.



شکست مصر امکان‌پذیر است



کارشناس فوتبال در خصوص آخرین دیدار ایران برابر مصر که روز ششم تیر برگزار خواهد شد گفت: ایران به حساس ترین بازی خود رسید و اگر به دنبال صعود هستیم باید حریف خود را شکست دهیم. مصر توانست نیوزیلند را با سه گل شکست دهد تا استرس کمتری برای دیدار برابر ایران داشته باشد. مصر بازیکن بزرگی چون صلاح دارد که می‌تواند در یک لحظه نتیجه را تغییر دهد. کادر فنی باید آنالیز دقیقی از مصر داشته باشد.

وی ادامه داد: شاید لازم باشد قلعه نویی برای این دیدار هم تغییراتی را صورت دهد تا بتوانیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم. دیدار برابر مصر از حساسیت بالایی برخوردار است و اگر بتوانیم هماهنگی تیمی خود را حفظ کنیم بطور حتم تیم ملی کشورمان می‌تواند برای اولین بار به مرحله بعد صعود کند.

تعویض ها نتوانست به تیم ملی کمک کند



رشیدی در مورد تعویض های کادر فنی گفت: در دو بازی که تیم ملی انجام داد تعویض های کادر فنی نتوانست نقش مهمی در نتیجه بازی داشته باشد. برابر بلژیک هم چند تعویض صورت گرفت که تاثیرگذار نبود و حتی دو بازیکنی که به میدان آمدند به هیچ وجه نتوانستند تاثیری در بازی داشته باشند. کادر فنی باید نسبت به تعویض هایی که صورت می‌دهد دقت بیشتری داشته باشد و امیدواریم در دیدار برابر مصر اگر تعویضی صورت می‌گیرد منجر به گلزنی برای تیم ملی ایران شود.



مدافعان منسجم بودند



وی عملکرد خط دفاع را راضی کننده دانست و گفت: برخلاف بازی برابر نیوزیلند که مدافعان ما ضعیف بودند در دیدار برابر بلژیک یک نظم و انسجام در خط دفاع وجود داشت و با اینکه بلژیک کاملا بر بازی مسلط بود اما مدافعان موقعیت زیادی به مهاجمان بلژیک ندادند و این اتفاق نشان داد کادر فنی تمرکز بیشتری برروی خط دفاع گذاشته است.

دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: امیدوارم این انسجام و نظم خط دفاع در دیدار برابر مصر هم حفظ شود. صعود به مرحله بعد دور از دسترس نیست به شرط آنکه در تمام خطوط انسجام و هماهنگی تیمی را حفظ کنیم و اجازه موقعیت سازی و گلزنی به حریف ندهیم و از موقعیت های بدست آمده استفاده کنیم تا راهی مرحله بعد شویم.