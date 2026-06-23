به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که از میان نمایندگان فوتبال آسیا، تنها تیم‌های ملی ایران و ژاپن موفق شده‌اند دو دیدار ابتدایی خود را بدون شکست پشت سر بگذارند.

تیم ملی ژاپن که در گروه F مسابقات حضور دارد، در نخستین دیدار خود برابر هلند به تساوی رسید. سامورایی‌ها در شرایطی که تا دقایق پایانی از حریف عقب بودند، موفق شدند از شکست فرار کنند و یک امتیاز ارزشمند کسب کنند.

ژاپنی‌ها در دومین مسابقه عملکردی درخشان داشتند و با چهار گل تونس را شکست دادند تا با چهار امتیاز در جمع مدعیان صعود قرار بگیرند. این تیم اکنون یکی از موفق‌ترین نمایندگان آسیا در مرحله گروهی محسوب می‌شود.

تیم ملی ایران نیز در گروه G توانسته است روندی بدون شکست را طی کند. شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین مسابقه مقابل نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند و در دومین دیدار نیز با ارائه نمایشی منظم و کم‌اشتباه، بلژیک را با تساوی بدون گل متوقف کردند.

ایران با دو امتیاز همچنان شانس صعود به مرحله حذفی را در دارد و دیدار پایانی برابر مصر می‌تواند سرنوشت شاگردان قلعه‌نویی را مشخص کند.

در مقابل، سایر نمایندگان آسیا حداقل یک شکست را تجربه کرده‌اند. کره جنوبی پس از پیروزی مقابل پاراگوئه، برابر مکزیک شکست خورد. استرالیا نیز بعد از برتری مقابل ترکیه، مغلوب آمریکا شد.

قطر پس از تساوی در دیدار نخست، با شکست سنگین برابر کانادا روبه‌رو شد و عربستان نیز بعد از توقف اروگوئه، مقابل اسپانیا با چهار گل شکست خورد.

تیم ملی عراق نیز دو شکست متوالی برابر نروژ و فرانسه را تجربه کرده و شرایط دشواری برای صعود دارد. اردن و ازبکستان نیز نتوانسته‌اند نتایج مطلوبی کسب کنند و شانس آنها برای حضور در مرحله حذفی کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، ایران و ژاپن به عنوان تنها نمایندگان بدون شکست فوتبال آسیا پس از دو مسابقه، عملکردی قابل قبول از خود به نمایش گذاشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند جایگاه فوتبال آسیا را در جام جهانی ۲۰۲۶ تا حدی حفظ کند.

اکنون نگاه فوتبال آسیا به دیدارهای پایانی مرحله گروهی دوخته شده است؛ جایی که ایران برای صعود به مرحله حذفی تلاش می‌کند و ژاپن نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود در میان مدعیان مسابقات خواهد بود.