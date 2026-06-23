دریافت 59 MB کد مطلب 6868745 https://mehrnews.com/x3cpNv ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴ کد مطلب 6868745 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴ ایجاد زائرشهر در تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب توکلیزاده معاون فرهنگی شهرداری گفت: برای مراسم تشییع رهبر شهید بخشی از شهر را به زائرشهر تبدیل میکنیم. کپی شد مطالب مرتبط مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران مشخص شد توکلیزاده: تجمعات مردمی تهران باید در تراز اربعین ساماندهی شود تشکیل قرارگاه «ایران پیروز» برای بازسازی منازل آسیبدیده در تهران برچسبها رهبر شهید تشییع شهدا تشییع رهبر شهید انقلاب
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