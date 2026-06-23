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کد مطلب 6868745
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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

ایجاد زائرشهر در تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ایجاد زائرشهر در تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

توکلی‌زاده معاون فرهنگی شهرداری گفت: برای مراسم تشییع رهبر شهید بخشی از شهر را به زائرشهر تبدیل می‌کنیم.

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