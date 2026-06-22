به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین توکلی‌زاده معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ در سخنان خود در پنجاه و دومین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلانشهرهای ایران، با اشاره به ابعاد ویژه مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید اظهار داشت: بحث تشییع رهبر شهید، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. ایشان نه فقط یک رهبر ملی، بلکه رهبر جبهه مقاومت، رهبر مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی، و نیز مرجع تقلید جهان تشیع بودند.

محمد امین توکلی‌زاده در این نشست با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: از همان ساعات اولیه اعلام خبر شهادت، میدان انقلاب مملو از عاشقان رهبر شهید شد. امروز ۹۳ روز از این اجتماعات خودجوش می‌گذرد و باید اذعان داشت که جنس این حضور با همه تجمعات گذشته تفاوت دارد. این خون پاک رهبر شهیدمان بود که چنین بیداری در مردم ایجاد کرد.

وی سپس افزود: مردم شب‌های قدر را در همین تجمعات برگزار کردند و در شب بیست‌ویکم ماه رمضان، اولین بیعت را با رهبر جدید انجام دادند و حتی سال تحویل را هم در همین تجمعات برگزار کردند تا اینکه کم‌کم این حضور به یک سبک زندگی تبدیل شد که پرچمدار آن نیز بانوان بودند.

معاون شهردار تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تصریح کرد: ایشان بر برگزاری هنرمندانه این اجتماعات، نمادسازی برای آیندگان و مهم‌تر از همه، حفظ ذات مردمی آن تأکید کردند. همچنین بر ساماندهی «پویش جان فدا» و استفاده از ظرفیت این حضور مردمی در امور جاری کشور تأکید ویژه داشتند.

توکلی‌زاده با بیان اینکه در تهران قریب ۹۰۰ نقطه شهری درگیر این اجتماعات است، گفت: این تاریخ مقاومت و عزت باید ثبت و ضبط شود. با همکاری همه کلانشهرها می‌توان یک اثر ملی را در این زمینه به ثبت رساند.

وی در تبیین فلسفه این تجمعات تأکید کرد: آنچه مردم را به خیابان کشاند، خونخواهی امام شهید بود و این همچنان رأس فلسفه تجمعات مردمی است. بیعت با ولی امر مسلمین، دفاع از ایران، حمایت از نیروهای مسلح و مقابله با فتنه‌ها نیز به این مجموعه اضافه شده، اما اگر به فلسفه اصلی یعنی خونخواهی توجه نکنیم، اجتماعات افول خواهد کرد.

معاون شهردار تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی حداکثری تصریح کرد: ما باید برای برگزاری این مراسم عظیم، همه آماده باشیم. به‌خصوص استان‌های همجوار تهران و دیگر استان‌هایی که در مسیر تشییع پیکر پاک امام شهیدمان تا شهر مشهد مقدس قرار دارند، باید پای کار بیایند.

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این رویداد افزود: با توجه به شرایط خاص و جایگاه بی‌بدیل رهبر شهید، قطعاً با حضور میلیونی مردم از دیگر کشورهای جهان روبرو خواهیم بود. از این رو، نیاز است تا مانند حرکت عظیم اربعین، گروه‌های جهادی، موکبداران و حتی عموم مردم که می‌توانند داوطلب شوند، در میزبانی از این جمعیت عظیم پای کار بیایند.

توکلی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این یک رویداد کم‌نظیر تاریخی است و برای مدیریت شایسته آن، نیازمند یک هماهنگی و سازماندهی مردمی در تراز اربعین هستیم تا بتوانیم میزبانی درخور شأن ایشان و شأن ملت ایران به عمل آوریم.



