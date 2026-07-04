به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بسیج کامل همه ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی برای میزبانی از زائران آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها در پنج محور اصلی اسکان، مواکب و خدمات مردمی، پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و رسانه‌ای با هماهنگی کامل در حال اجراست.

وی با اشاره به آمادگی کامل شهرداری تهران برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: تمامی بخش‌ها با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند تا خدمات مناسبی به زائرانی که از سراسر کشور به تهران وارد می‌شوند، ارائه شود.

توکلی‌زاده با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ موکب در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند، اظهار کرد: در این مواکب انواع خدمات پذیرایی شامل توزیع آب، شربت، مواد غذایی و سایر خدمات مردمی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: زائرشهرها، مساجد، حسینیه‌ها و اسکان‌های مردمی برای پذیرش زائران آماده شده‌اند. همچنین در قالب پویش «هر خانه یک موکب»، نزدیک به پنج هزار خانواده برای میزبانی و خدمت‌رسانی اعلام آمادگی و ثبت‌نام کرده‌اند. متناسب با امکانات هر مسجد، خدمات اسکان، پذیرایی یا هر دو به زائران ارائه خواهد شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مشارکت گسترده حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: ۱۲۵ حوزه علمیه در این مراسم فعال هستند و علاوه بر اسکان، خدمات پذیرایی نیز به زائران ارائه می‌کنند. همچنین برپایی نمازهای جماعت بر عهده ستاد شهید آرمان است و بیش از دو هزار طلبه در زائرشهرها، مدارس، مسیرهای تردد و سایر نقاط مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی مراسم افزود: جشنواره سرود در روزهای شنبه و یکشنبه در هشت میدان اصلی مسیر تشییع برگزار می‌شود و روز دوشنبه نیز همزمان با مراسم تشییع، این برنامه‌ها در میدان انقلاب اسلامی و میدان ولیعصر (عج) ادامه خواهد یافت. همچنین در مساجد و حوزه‌های علمیه، مهدهای قرآنی، پاسخگویی به سؤالات شرعی، مشاوره‌های دینی و فرهنگی و سایر خدمات فرهنگی برای زائران پیش‌بینی شده است.

توکلی‌زاده همچنین از برپایی نمایشگاهی با محوریت معرفی ابعاد شخصیتی، فکری و بصیرتی رهبر شهید خبر داد و تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با همراهی نهادهای مختلف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شده‌اند.

وی در پایان گفت: همزمان با ورود زائران، ستادهای محلات با محوریت مساجد و مشارکت گروه‌های مردمی، خدمات اسکان، پذیرایی، فرهنگی و پشتیبانی را آغاز کرده‌اند. همچنین سامانه مشارکت‌های مردمی راه‌اندازی شده تا علاقه‌مندان بتوانند در بخش‌های مختلف از جمله اسکان، پذیرایی، خادمی، امور فرهنگی، پشتیبانی، حمل‌ونقل و راهنمایی زائران ثبت‌نام کرده و در میزبانی از زائران سهیم شوند.