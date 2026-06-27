اهدای پیراهن مهدی طارمی به تیم ملی مصر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی از ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آغاز شد که قبل از سوت شیمون مارسنیاک هومن افاضلی با مدیر تیم ملی مصر دیدار کرد.

هومن افاضلی که به دلیل عدم صدور روادید آمریکا برای مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون و سرپرست تیم ملی، مسئولیت امور سرپرستی تیم ایران را در این مسابقات بر عهده دارد، پیراهن شماره ۹ مهدی طارمی را به مسئولان فدراسیون فوتبال مصر اهدا کرد.

در این مراسم، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال نیز حضور داشت و پیش از شروع مسابقه با مسئولان دو تیم عکس یادگاری گرفت.