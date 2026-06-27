دریافت 3 MB کد مطلب 6871810 https://mehrnews.com/x3cr53 ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹ کد مطلب 6871810 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹ تعظیم خاص رامین رضاییان هنگام دریافت جایزه بهترین بازیکن تعظیم خاص رامین رضاییان هنگام دریافت جایزه به عنوان بهترین بازیکن زمین در بازی با مصر را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط صحنه «تراژیک» فوتبال ملی ایران شادی گل خلیل زاده بود رسانه مصری: VAR مصر را در مقابل ایران نجات داد واکنش AFC به بازی ایران و مصر/ تساوی تلخ برای تیم ملی فوتبال ایران برچسبها مصر رامین رضاییان جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران ایران
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