صحنه «تراژیک» فوتبال ملی ایران شادی گل خلیل زاده بود

به گزارش خبرنگار مهر، گل شجاع خلیل‌زاده در دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر که می‌توانست سرنوشت این مسابقه را تغییر دهد، پس از بازبینی تصاویر توسط کمک‌داور ویدئویی مردود اعلام شد تا یکی از تلخ‌ترین لحظات ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بخورد.

مدافع تیم ملی ایران در نیمه دوم مسابقه و پس از یک حمله هماهنگ موفق شد دروازه مصر را باز کند. گلی که با شادی گسترده بازیکنان ایران همراه شد و خلیل‌زاده در میان هم‌تیمی‌هایش یکی از احساسی‌ترین لحظات دوران فوتبالی خود را تجربه کرد.

اما این خوشحالی تنها چند ثانیه دوام داشت. اتاق VAR صحنه را مورد بازبینی قرار داد و احتمال آفساید در ابتدای حرکت ایران را به داور مسابقه اعلام کرد. شیمون مارسینیاک، داور لهستانی این دیدار، پس از بررسی تصاویر، گل ایران را مردود اعلام کرد تا نتیجه مسابقه بار دیگر به تساوی یک بر یک بازگردد.

رسانه‌های عربی نظیر «صوت الامارات» این تصمیم را یکی از مهم‌ترین اتفاقات داوری مسابقه دانسته‌اند. تصمیمی که نه تنها روند بازی را تغییر داد، بلکه امیدهای مصر برای صعود به مرحله بعدی جام جهانی را نیز حفظ کرد.

مصر در دقیقه پنجم توسط محمود صابر به گل رسیده بود و رامین رضاییان در دقیقه ۱۴ بازی را به تساوی کشاند. در ادامه، خلیل‌زاده تصور می‌کرد گل او می‌تواند سه امتیاز ارزشمند را برای ایران به همراه داشته باشد اما بازبینی صحنه توسط VAR، شادی مدافع باتجربه تیم ملی را به حسرتی بزرگ تبدیل کرد.

صحنه شادی خلیل‌زاده و بازیکنان ایران پس از گل و سپس ناباوری آنها پس از اعلام رأی نهایی داور، یکی از تراژیک ترین تصاویر فوتبال ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ می تواند لقب بگیرد.